BBB 23: qual a origem do apelido ‘Cara de Sapato’?

O Big Brother Brasil 23 começou com a presença do lutador de MMA, Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr.; saiba a origem do apelido

O Big Brother Brasil 23 estreou nesta segunda-feira, 16, e os participantes do reality foram anunciados na semana anterior. Entre os brothers do grupo Camarote, Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr. se destaca dentro da casa pelo apelido. Você sabe qual a origem do apelido do lutador da casa mais vigiada do Brasil?

Aos 32 anos de idade, Cara de Sapato é faixa-preta e campeão de jiu-jitsu. O lutador de MMA também já foi ex-UFC, além do vencedor de pesos pesados na terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF).

Mas o nome real do lutador é Antonio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior. O apelido do atleta veio após brincadeiras com um professor de jíu-jitsu, que lhe deu aulas no Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele era muito brincalhão e, uma vez, eu o chamei de 'queixo de faraó'. Logo em seguida ele falou: 'E o seu queixo que parece um sapato de bico fino?'. A galera começou a me chamar de 'Cara de Sapato' e pegou para sempre", contou ele o lutador em uma entrevista.

Mais notícias sobre Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr:

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags