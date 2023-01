BBB 23: Bruna Griphao se diz bissexual heteroafetiva; entenda

Bruna Griphao contou em roda de conversa no BBB 23 que é bixessual heteroafetiva; entenda o que significa

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB) começou esta semana e nesta quarta-feira, 18, o reality teve a primeira festa da edição com show ao vivo de Anitta. Antes do evento, em uma roda de conversa sobre sexualidade, a camarote Bruna Griphao contou que é bissexual heteroafetiva.

Ao lado de Sarah e Gabriel, também bissexuais, a atriz disse que só tem “afeto” por “homens”, mas se “interessa também por mulher” sexualmente. Gabriel, o “Mosca”, disse que fica com meninos e com meninas, mas só sente atração sexual pelo sexo oposto.

A forma em que Bruna se relaciona chama-se bissexualidade heteroafetiva: quando sexualmente há o interesse por homens e mulheres, mas romanticamente somente pelo sexo oposto.

A atriz também contou que precisou assumir sua sexualidade para seu pai após receber ameaças na internet: "Contei pro meu pai porque na época eu comecei a receber um monte de ameaças. Foi horrível. Falei 'pô, pai, não sou isso nem isso, só tô vivendo isso agora. Fiquei com muita vergonha de contar'".



Bruna e Gabriel falam sobre serem bissexuais. Bruna fala que só tem afeto com homens, mas se interessa por mulheres. Gabriel diz que fica homens mas só sente atração sexual por mulheres pic.twitter.com/AJg4zvQBpP — . (@realitand0) January 18, 2023

