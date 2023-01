Pedro Scooby volta ao Brasil para cuidar da saúde da filha

Pedro Scooby falou durante programa "Encontro com Patrícia Poeta" sobre voltar a morar no Brasil e o tratamento de saúde de sua filha com Cíntia Dicker

Pedro Scooby esteve no programa “Encontro com Patrícia Poeta” nesta quarta-feira, 18, e falou sobre o estado de saúde de sua filha com a modelo Cíntia Dicker. Segundo o surfista e ex-BBB, o casal veio ao Brasil em busca de um melhor tratamento para a pequena Aurora.

A bebê do casal, que nasceu de um parto prematuro em 27 de dezembro, com apenas 35 semanas de gestação, passou por uma cirurgia logo após o nascimento e dois procedimentos poucas semanas depois.

"Eu falei que ia deixar a mãe falar sobre isso [diagnóstico de Aurora], porque acho que foi um momento que, para ela, como mãe, foi ainda mais difícil do que para mim como pai. Se um dia ela resolver falar, vai ficar por conta dela", declarou Scooby.

O surfista disse ainda que retornou ao Brasil junto com Cíntia para que a bebê tivesse melhores tratamentos. "Inclusive foi um dos motivos para a gente voltar a morar no Brasil, porque, graças a Deus, os maiores especialistas sobre o que ela tinha estão no Brasil", afirmou Pedro.

Em Portugal, Scooby relembrou ter passado por um "momento difícil" ao lado da esposa em relação à saúde da filha. "A gente sempre foi muito positivo, mas não foi esse sentimento que a gente teve em Portugal. O Brasil tem mais esse lugar de salvar os bebês.", destacou.



