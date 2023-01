Jade Picon é aconselhada por Isabel Teixeira, a Maria Bruaca

Em entrevista a Ana Maria Magra, durante o “Mais Você” desta sexta-feira, 6, Isabel Teixeira, a Maria Bruaca do remake de 2022 de Pantanal, elogiou a estreia de Jade Picon em “Travessia”, atual novela das 21 horas, da Rede Globo. Para a atriz, que venceu a categoria “Melhor Atriz de 2022” no Melhores do Ano do Domingão com Huck, a influenciadora está sendo muito "dedicada" para construir uma carreira na área de atuação.

"O caminho é longo, árduo e precisa de muita persistência. Todo mundo pode, todo mundo é artista. Quem nunca fez no seu quarto um show de um artista em casa ouvindo um CD? A conexão é o mais precioso. Eu vi a Jade nos camarins da Globo e a vi muito dedicada. Ela acorda de manhã e trabalha, trabalha e quem trabalha, o trabalho aparece, tenho certeza disso!", disse.

"A gente não nasce pronto. Acho maravilhoso ela estar aprendendo e exposta desse jeito, ela é muito corajosa. Eu assisti ela cortando cebola no BBB. Que interessante! Ela não sabia que cebola fazia chorar. Quando o choro é consequência é bom. Ninguém mandou ela chorar, foi natural. Força, Jade. Trabalho e persistência", completou Isabel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há alguns dias atrás, Ailton Graça, que também está em "Travessia", disse, em entrevista ao “É De Casa”, que Jade Picon foi "muito bem acolhida" pelo elenco. "Ela está sendo muito bem acolhida, por toda produção e elenco. Porque é outro universo, não é o da influenciadora. A gente está construindo o personagem", comentou o artista.

"Ela tem se dedicado bastante, é uma construção difícil. Ela já estava se dedicando antes do início da novela e já dá para perceber esse crescimento contínuo. Ela tá correndo atrás. Acho que está tudo dentro do previsto. É um personagem que vai exigir bastante dela essa dedicação que ela já tá entregando", completou Ailton.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags