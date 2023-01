BBB: o que é proibido e o que pode levar à casa; lista de objetos

Participantes têm pertences confiscados antes de entrar. Veja lista de objeto que pode ou não levar à casa do BBB e por que é proibido panela de pressão

A 23ª terceira edição do reality show mais popular do Brasil começa nesta segunda-feira, 16 de janeiro. O Big Brother Brasil 23 terá 22 participantes e será apresentado por Thadeu Schmidt.

Tudo isso já é sabido; mas, a pergunta que não quer calar é: o que os participantes podem ou não podem levar para casa mais vigiado do Brasil?

Antes de o programa começar, os participantes tem seus pertences confiscados para que nenhum objeto considerado suspeito entre na casa.

Além disso, objetos de higiene pessoal e beleza, como pasta de dente, maquiagem, vidros de shampoo etc têm as marcas cobertas por causa dos patrocinadores - que não podem ser prejudicados, pois os contratos que fecham com a Globo são milionários.

BBB 23: o que o participante não pode levar?

Existe uma série de itens que os brothers e sisters não podem levar para a casa do Big Brother. Isso por que esses objetos podem atrapalhar a dinâmica do jogo.

Salto fino

Segundo a cantora Gabi Martins, do BBB 20, salto fino não pode ser utilizado dentro da casa. Supõe-se que seja porque esse tipo de sandália pode ser utilizado como arma ou pode aumentar as chance de acidentes, como torção de tornozelo.

Livro

Em 2020, a posse de livros foi banida de vez no progarma. A leitura se tornava válvula de escape aos participantes do BBB e obstruía a interação entre os confinados.

Relógio e óculos escuros

Fani, que esteve nas edições 7 e 13 do Big Brother Brasil, contou ser proibido levar itens como relógio e óculos de sol para o interior da casa.

"O primeiro por motivos óbvios... A gente tem que perder a noção do tempo. O segundo porque eles querem ver para onde estamos olhando o tempo todo", explicou ao Ego em 2016.

Fotos

As imagens para matar a saudade de entes queridos passaram a ser um dos prêmios dedicados aos vencedores da Prova do Anjo.

Antidepressivos

Fármacos que tratam transtornos de ansiedade são proibidos, segundo a vice-campeã do BBB 15, Amanda Djehdian, disse ao portal Splash.

Durante a passagem pelo BBB 20, Gabi Martins contou aos colegas de confinamento que parou de tomar antidepressivos para poder entrar no reality show.

BBB 23: o que os participantes podem levar?

O que não está na lista do que não pode ser levado poderia ser levado à casa do BBB obviamente. No entanto, coisas não óbvias, se levarmos em conta a lista acima, podem ser utilizadas na casa pelo participantes.

Cigarro

O participante que fuma, que é dependente de nicotina, pode levar seus próprios maços de cigarro. Foi o que o Fiuk fez quando estava confinado na casa: ele levou os próprios cigarros.

Medicamento de uso controlado

Medicamentos de uso controlado para diabetes ou hipertensão são permitidos no BBB, e são, inclusive, disponibilizados para os participantes pela produção do programa.

BBB 23: por que não tem panela de pressão na casa?

Panela de pressão é proibida no BBB (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Não que os jogadores levassem consigo objetos como uma panela para uma casa tão bem equipada. Mas, a verdade é que não há panela de pressão na cozinha do BBB.

Por fazer barulho enquanto funciona, a panela de pressão atrapalha a captação de áudio na casa, de modo que o entendimento das conversas dos participantes poderia ser comprometido.

