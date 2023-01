BBB 23 no Multishow ao vivo: como assistir?

Após a exibição do episódio do BBB, na TV aberta, o canal Multishow apresenta cenas extras dos participantes dentro da casa. Saiba mais sobre como assistir

A edição de 2023 do Big Brother Brasil (BBB 23) estreou dia 16 de janeiro. A apresentação dos participantes ao público e a formação das duplas foram algumas das atrações que prepararam o público antes do primeiro episódio. Veja abaixo como assistir ao vivo ao canal Multishow.

Para quem não consegue assistir pela televisão, o BBB 23 também é acessível pelos dispositivos móveis, como celular, tablet e computador.

O sinal da televisão aberta é disponibilizado para todos os internautas por meio da plataforma Globoplay, e não é preciso ter assinatura para ver o BBB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, pra quem já gostou da nova edição do Big Brother Brasil e quer conferir mais conteúdo ao vivo de dentro da casa, existe outra opção: o canal Multishow. Veja como acessar e o que o canal oferece a seguir.

BBB 23 no Multishow: como assistir ao canal ao vivo?

Todos os canais da Rede Globo podem ser acessados por meio da plataforma Globoplay, na aba "Agora na TV". Mas, diferentemente do canal aberto, a maioria só pode ser visto por assinantes, como é o caso do Multishow.

Por 60 minutos após o fim do episódio do BBB na TV aberta, o canal Multishow exibe imagens exclusivas dos brothers e das sisters, de dentro da casa.

Alguns momentos são especialmente marcantes, como o pós-eliminação ou pós-prova, que alteram as dinâmicas do confinamento.

Além da hora extra de BBB para quem é assinante do canal, alguns flashes de cenas ao vivo dos competidores são exibidos no Multishow ao longo do dia, como prévia do episódio a ser transmitido pela noite.

BBB 23 além do Multishow

Os episódios oficiais do BBB são acessíveis de forma gratuita pelo Globoplay, sem necessidade de assinatura.

No entanto, outros materiais extras sobre o BBB, como o pay-per-view, que dá acesso às câmeras da casa do BBB 24 horas por dia, de forma ininterrupta, é ofertado somente para assinantes do pacote.

Sobre o assunto BBB: veja maiores polêmicas da história e confira vídeo do top 5

Prêmio do BBB 23 será o maior da história do reality; veja valor

BBB 23: quando acaba o reality? Descubra

Prêmio do BBB: o que cada ganhador fez com o dinheiro?

Tags