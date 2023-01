BBB 23: Gabriel Santana quer ficar com "meninos e meninas"

Conhecido pelo papel de Mosca em "Chiquititas" e Renato em “Pantanal”, o ator Gabriel Santana, de 23 anos, pretende beijar mulheres e homens no Big Brother Brasil 2023. A afirmação veio já na apresentação de Gabriel para os brothers e repercutiu entre os internautas.

“Eu sou Gabriel Santana, tenho 23 anos. Meninos, eu estou disponível. Meninas, também”, disse ele, que completou: ‘Eu acho que idade é só um número, então, tá tudo certo’”, disse o ator. No vídeo de apresentação, afirmou que ficaria decepcionado “se saísse do reality sem beijar ninguém”.

Nas redes sociais, usuários comentaram a fala do artista. “Gabriel Santana colocando já as cartas na mesa. Finalmente um homem assumidamente bissexual. Essa geração mostrando pra que veio”, escreveu o comunicador e ativista Jonas Di Andrade.

Já a ex-BBB Kerline, eliminada no primeiro paredão do BBB21, fez sua aposta. “Tudo que eu vejo do Gabriel Santana são coisas que me agradam, acho que ele tem fortes chances de ser o nome dessa edição”.



