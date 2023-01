BBB 23: Perfil no Instagram afirma que MC Guimê está confirmado

Um perfil no Instagram, intitulado "Gossip no Insta", publicou que MC Guimê está confirmado no Big Brother Brasil 2023. De acordo com a página, o cantor está no Rio de Janeiro e será confinado amanhã para o reality show.

"Recebemos com exclusividade a informação que o MC Guimê está confirmado para o BBB. O funkeiro já está no Rio de Janeiro à espera do confinamento. A informação que recebemos é que ele já confina amanhã", escreveu o perfil.

Lexa nos Alpes Franceses

O nome do funkeiro já havia sido cotado após Lexa, esposa de Guimê, viajar para os Alpes Franceses sem ele. Através das redes sociais, a cantora se explicou. "Tem uma galera perguntando cadê o Guimê na viagem, que não sei o quê. Gente, essa viagem já estava marcada faz um tempo. Guimê não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade", afirmou.

"E ele falou: 'amor, vai lá ver seus amigos, está tudo certo'. Então, gente, pelo amor de Deus, eu já vou chegar no Brasil revendo o bofe, dando beijinhos, porque eu sou apaixonada e é isso. Um relacionamento em que um respeita o outro", continuou. Lexa e Guimê anunciaram o fim do relacionamento em outubro do ano passado, mas reataram no mês de dezembro.

MC Guimê em entrevista exclusiva

Também em dezembro, o cantor deu uma entrevista exclusiva ao O POVO, onde falou sobre sua relação com o futebol e o sucesso da música que fez para a Copa de 2014. "Acredito que 2023 será um ano de muitos sucessos e bençãos. 'País do Futebol' tem sido uma prova de que músicas podem ser eternizadas, sempre mostrando porque eu vim pra música e porque eu escolhi isso".

O rapper também abordou seus planos para o futuro. "Vou continuar livre no ramo, porque ele permite essas oportunidades. O que os fãs podem esperar são mais músicas de funk, rap e trap e muitos feats que vão trazer a minha essência e a minha realidade", declarou na ocasião.

