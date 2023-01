BBB 23: Solange Couto está cotada para o camarote, diz portal

Atriz Solange Couto está sendo apontada como uma das participantes do ‘Camarote’ do Big Brother Brasil 23

Nesta sexta-feira, 6, boatos de que Solange Couto estará no BBB 23 começaram a ser levantados. Segundo o Notícias da TV, a atriz, que se encontra longe das novelas desde 2018, está cotada para ingressar no Camarote. Nos últimos dias, a fluminense de 65 anos deu alguns sinais de que vem se preparando para entrar no reality, como o congelamento de sua agenda.

Ainda de acordo com o portal, a atriz está com vários compromissos até junho, dois meses após a data prevista para o fim do BBB 23, nos últimos dias de abril. O fato levantou suspeitas devido aos diversos compromissos que os "brothers" costumam participar após o final da edição, como o BBB dia 101 (programa especial que acontece após o reality), as entrevistas com Ana Maria Braga e Luciano Huck, além de atrações no Multishow e no Grupo Globo.

Solange Couto no BBB: Mais pistas

Outra grande pista da ida da artista para o BBB 23 é a de que ela fez três ensaios fotográficos em dezembro. Muito próximos das festas de fim de ano, um deles aconteceu na semana do Natal. Seu empresário, Luiz Gwyer, esteve em São Paulo para acompanhá-la.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a eterna Dona Jura da novela "O Clone" (2001) já estaria com negociações avançadas para o reality quando foi convidada para interpretar Darcy, a mãe de Mauritânia (Thalita Carauta) em "Todas as Flores", novela do Globoplay. Solange negou o papel, que ficou com Zezeh Barbosa.

O último trabalho da artista foi em 2018, na novela "O Tempo Não Para". Em 2019, Solange participou do reality culinário "Super Chef Celebridades", no Mais Você, conquistando o segundo lugar. Este ano, voltou como jurada do Super Chefinhos, edição para atores mirins.

