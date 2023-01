BBB 23: Agnes Nunes está confirmada, diz perfil no Instagram

A nova edição do Big Brother Brasil estreia no dia 16 de janeiro e a cantora Agnes Nunes

Mais uma artista foi confirmada para o time do Camarote do BBB 23 - pelo menos é o que diz a exclusiva do portal Gossip do Dia, no Instagram.

Agnes Nunes é a nova cotada para 23ª edição do reality show. A cantora tem 20 anos e é natural de Feira de Santana, Bahia.

Em janeiro de 2022, ela lançou o álbum "Menina Mulher", que conta com 10 músicas. O talento da jovem garantiu atualmente seus mais de 2.8 milhões de seguidores no Instagram e 640 mil inscritos no seu canal do Youtube.

Além de Agnes Nunes, o Gossip do Dia, por exemplo, também já citou MC Guimê como confirmado no programa. Segundo o portal, o artista está no Rio de Janeiro e na espera pelo confinamento.

Quem também está anunciando nomes cotados é Leo Dias, do Portal Metrópoles. O colunista citou como esperados no BBB 23 o cantor Vitão, as influenciadoras digitais Laura Brito, Vivi Wanderley e Mariely Santos, a atriz Bruna Griphao e a modelo Yasmin Brunet.

