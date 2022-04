BBB 22: PA vence a prova do líder e está na final do programa

A disputa começou nessa quinta-feira, 21, e se encerrou hoje, 22, após quase 24 horas de prova com o erro de Arthur. Paulo André, o PA, está na final do BBB 22

Paulo André (PA), do grupo Camarote, venceu hoje, 22, a última prova do líder do BBB22 após 19 horas de resistência. Os participantes iniciaram a disputa nessa quinta-feira, 21, logo após a eliminação de Pedro Scooby durante o programa ao vivo.

A última prova do líder do BBB22 foi de resistência. No decorrer da prova, os participantes enfrentaram alguns desafios na estação “Eletricidade”, que envolveu chuva, vento e raios. Na estação "Carga", os brothers foram testados em habilidade contra o tempo. Além disso, eles resistiram ao sono na estação “Todos no Carro”.

A prova teve o fim quando Arthur Aguiar deixou de apertar o botão de finalização da estação "Carga". A produção encerrou a disputa e o brother questionou possível erro da produção, em defesa de sua permanência. Paulo André consolou seu adversário e afirmou: "Não vou comemorar em respeito".

PA está na final do BBB22

O grande benefício da última prova do BBB22 é garantir a vaga na final do programa. Paulo André consagrou-se líder e está entre os finalistas. DG, Eliezer e Arthur estão no paredão.

Ordem dos eliminados na prova do líder

DG: após 10h na disputa Eliezer: após 15h na disputa

Arthur após 19h na disputa

