Maíra Cardi afirma que ameaça a Bruna Marquezine foi deboche

Na reta final do BBB 22, Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, se envolveu em mais uma polêmica. Após Bruna Marquezine curtir um comentário no Twitter de um internauta que afirmava que pagaria muito dinheiro para nunca mais ver nada sobre Maíra e Arthur, a empresária se revoltou e ameaçou contar um segredo sobre a atriz, a menos que fosse paga. Após a repercussão negativa, Maíra voltou atrás e afirmou que se tratava de um deboche.

"Eu falo o que acho… Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ela sabe que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro não abre a boca nem curte nada! Mas aceito o dinheiro dela para continuar quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação imediata para igreja Lagoinha, já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros, mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peco, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui Leo Dias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?", ameaçou Maíra nas redes sociais.

Após Bruna Marquezine curtir tweet de internauta sobre Arthur Aguiar e Maíra Cardi, esposa do participante ameaça contar segredo sobre atriz a menos que seja paga para continuar quieta. pic.twitter.com/bC2TuatxSj Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 24, 2022

Sobre o assunto Enquete final BBB 22: Arthur, DG ou PA? Quem deve ganhar o programa?

BBB 22: Eliezer é último eliminado, com 65,76%; final será Arthur, DG e PA

Internautas apontaram que o comentário feito pela empresária pode ser visto como chantagem, que se qualifica como crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal Brasileiro, com as variações previstas nos artigos 159/160 do mesmo Código. O texto legal explica a extorsão como: "Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa".

Após a repercussão, Maíra afirmou que estava debochando. "Vocês ainda não se acostumaram com meu deboche, né? Eu já falei pra vocês que eu sou debochada e que eu brinco muito com as coisas", disse. "Tá rolando, circulando, um comentário meu, que eu fiz há alguns dias atrás, não sei se vocês lembram da história da Bruna Marquezine, que ela curtiu um comentário de uma pessoa que ela falou que pagaria todo o dinheiro do mundo para não olhar na minha cara nem na cara do Arthur, e aí a Bruna Marquezine foi e curtiu. Aí eu fiz um deboche, obviamente, dizendo que ela poderia depositar o PIX na minha conta pelo meu silêncio. Obviamente que era um deboche", afirmou.

"Meu silêncio não tem PIX no mundo que pague, só se eu quiser mesmo que eu fico quieta. Essa parte do dinheiro era um deboche. Quem fala o que quer, ouve o que não quer", declarou. "Toda ação tem uma reação. Se a gente dá conta das reações, tá tudo certo, mas não é todo mundo que dá conta das reações das ações feitas por si mesmo", disse.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags