Enquete final BBB 22: Arthur, DG ou PA? Quem deve ganhar o programa?

Final do BBB 22 está entre Arthur Aguiar, DG e PA; último episódio do programa acontece na terça-feira, 26. Vote na enquete em quem deve ser o vencedor do reality show

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão na final do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22). Com o modo turbo do reality, o último paredão aconteceu na noite desse domingo, 24 de abril (24/04).



Após a saída de Eliezer, restaram apenas três brothers na casa. A final do BBB 22 acontece na terça-feira, 26 de abril (26/04). Vote na enquete O POVO e diga quem é seu favorito para ganhar o reality show.

Enquete final BBB 22: quem deve ganhar? Vote

Final BBB 22: quem deve ganhar o programa? Arthur, DG ou PA? Arthur Douglas Paulo André Created with





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 22: como foi formada final do programa



Com apenas quatro participantes, o critério para a formação do último paredão do BBB 22 se deu a partir da prova do líder. A disputa de resistência começou na noite da quinta, 21, e terminou na noite da sexta-feira, 22 de abril (22/04).

Douglas Silvas foi o primeiro nome confirmado para o paredão após sua saída da prova, seguido de Eli. A disputa ficou entre Arthur Aguiar e Paulo André, com PA sagrando-se o vencedor e garantindo sua vaga para a final do BBB 22.

Com isso, o último Paredão do BBB 22 ficou entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eli. O designer foi o último eliminado do programa, com 65,76% dos votos.



Sobre o assunto Bianca Andrade e Fred anunciam fim do relacionamento nas redes sociais

BBB 22: Pedro Scooby avalia sua participação no reality show

Não apertou botão? Entenda por que Arthur foi eliminado da prova do líder

Fernanda Souza assume namoro com Eduarda Porto e Thiaguinho parabeniza a ex

Tags