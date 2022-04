BBB22: após eliminação, Natália é convidada para desfilar pela Beija-Flor

Sister comentou, dentro da casa, sua paixão pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis; perfil da agremiação no Twitter havia indicado interesse na participação de Natália no desfile

Eliminada do Big Brother Brasil 2022 (BBB22) nessa terça-feira, 12, a designer de unhas Natália Deodato teve uma boa surpresa assim que deixou o confinamento. A agora ex-sister foi convidada pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro, a participar do desfile que acontecerá no final deste mês.

A notícia foi dada a Natália pelo apresentador Tadeu Schmidt, ainda no estúdio. Ao recebê-la logo após deixar a casa, ele chamou um dummy - os assistentes do programa -, que carregava a bandeira da escola de samba.

"Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor", disse Tadeu. Segurando a bandeira, Natália agradeceu e se emocionou. "Estou muito arrepiada", disse.





Beija-Flor havia chamado equipe de Natália "conversar"

Em fevereiro, ainda nas primeiras semanas de programa, houve uma apresentação da escola na casa do BBB 22. O sambista Neguinho da Beija-Flor, a rainha de bateria Raissa de Oliveira, a passista Carla Cachoeira e membros da bateria da "Soberana" fizeram um show para os participantes do reality.

Durante as músicas, Natália se destacou pelo samba e demonstrou profunda emoção com a escola. No Twitter, o perfil da Beija-Flor convidou os administradores da página da sister a conversar.

Com toda certeza! — Natália Deodato (@nataliadeodato) February 28, 2022





A Beija-Flor de Nilópolis se apresenta na Sapucaí na madrugada entre a sexta-feira, 22 de abril, e o sábado, 23, por volta das 3 horas. O samba-enredo da escola é “Empretecer o Pensamento é Ouvir a Voz da Beija-Flor”.

