Xuxa recorda namoro com Ayrton Senna e revela detalhes sobre Pelé

Em entrevista para o podcast "Papagaio Falante", que está disponível no Youtube, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou detalhes de suas relações

Xuxa Meneghel lembrou detalhes de sua relação com Ayrton Senna (1960 - 1994) e Pelé. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, a apresentadora compartilhou que ela e o piloto de Fórmula 1 tinham personalidades semelhantes.

“Eu sempre tive um pé pesado. Eu sempre quis correr. Se ele fosse mulher, ele dizia que gostaria de ter o meu trabalho. E eu, o dele. Então, a gente meio que se completava. Ele era ariano, e eu também. A gente era muito parecido com gostos de cores e tudo. E também era ruim, porque, quando a gente brigava, eu, cabeça dura, esperava, e ele me esperava”, recorda.

Ela ainda compartilhou sobre um momento íntimo entre os dois: “Na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma chuca, para cima. Eu falei para ele: 'Você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a chuquinha, e você bota o capacete?’”.

Xuxa Meneghel afirmou que se arrepende de algumas atitudes que teve durante seu relacionamento com Ayrton Senna. “Eu pisei muito na bola com ele”, admite. Mas indica que aquelas experiências foram uma preparação para sua relação com o ator Junno Andrade.

Xuxa e Pelé

A apresentadora também falou sobre seu namoro com Pelé, que durou seis anos. De acordo com ela, o jogador de futebol foi seu primeiro amor.

“Meu coração bateu mais forte. Eu falei: 'por que estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu?'. Não era uma coisa certa na minha cabeça. Mas ele insistiu. Ele mandava flores para minha mãe, conversava com o meu pai”, recorda.

Mas ela diz: “O Pelé realmente tem dupla personalidade. Ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei pelo Dico (outro apelido de Pelé), que era próximo da minha família e era muito divertido”.

Xuxa lembra ainda que o atleta costumava aparecer com marcas de batom em seu rosto. “Ele dizia: ‘essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. Eu, que tinha pouca idade, não entendia isso direito. Achava normal”.



Sobre o assunto Cearense viraliza ao tocar "Anunciação" na guitarra no Show da Lampions

