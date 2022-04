Jennifer Lopez anuncia noivado com Ben Affleck, pela segunda vez

A cantora e atriz Jennifer Lopez anunciou que está noiva de Ben Affleck, 18 anos depois do casal ter rompido o primeiro relacionamento.

A artista de 52 anos publicou um vídeo em sua newsletter "On The JLo" na sexta-feira em que mostra, visivelmente animada, um anel verde. Seus representantes mais tarde confirmaram o noivado à revista People.

O anel era um diamante lapidado em esmeralda, de cor verde pálida, de acordo com a imprensa americana.

"Bennifer", o apelido dado ao casal quando seu primeiro relacionamento foi manchete de 2002 a 2004, incendiou a imprensa de fofocas no ano passado, quando fotos deles juntos voltaram a circular.

Eles se conheceram no set de "Gigli", um grande fracasso do cinema de 2002. O casal adiou os planos de casamento em 2003 e no início do ano seguinte anunciaram que seu relacionamento havia terminado.

Se eles seguirem com seus novos planos de casamento desta vez, será o quarto casamento de Lopez e o segundo de Affleck, ator e diretor de 49 anos.

Lopez já foi casada com o ator Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, com quem tem os gêmeos de 14 anos Max e Emme.

Affleck foi casado com a atriz Jennifer Garner e eles são pais de Violet, de 16 anos, Seraphina, de 13, e Samuel, de 10.

Lopez falou sobre o novo relacionamento com Affleck em uma entrevista à People em fevereiro. "É uma linda história de amor que tivemos uma segunda chance" de viver, disse.

