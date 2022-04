Justiça tenta encontrar Belo e Gracyanne Barbosa por dívida de R$3 mil

O cantor Belo e a modelo Gracyanne Barbosa são procurados pela Justiça de São Paulo por causa de dívida com hospital

A Justiça de São Paulo procura o cantor Belo e a modelo Gracyanne Barbosa por acumularem uma dívida de R$ 3 mil com o hospital São Camilo Ipiranga, na capital paulista. As informações foram divulgadas pelo Uol.

O primeiro pedido de carta de citação foi realizado em setembro de 2020. O objetivo do documento é de indicar ao réu que há um processo contra ele.

Em outubro do mesmo ano, as primeiras cartas de aviso de recebimento foram enviadas ao suposto endereço do casal. Entretanto, não houve retorno.

Por causa disso, em julho de 2021, houve outra tentativa de citação, que foram enviadas em cartas recebidas por terceiros. Até o momento, Gracyanne e Belo não foram citados.

De acordo com o hospital em informações compartilhadas pelo Uol, o estabelecimento teria tentado receber a quantia de uma maneira amigável, mas não obteve retorno do casal.

Segundo a assessoria de Belo, os dois pagaram a quantia conforme solicitado pela Justiça de São Paulo. Mas o portal indica que o pagamento não consta no processo.

A dívida seria referente a uma hospitalização e a uma intervenção clínica de Gracyanne Barbosa em dezembro de 2018.



