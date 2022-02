Almoço do Anjo: Luana Piovani proíbe filhos de participarem de mensagens para Pedro Scooby

Nas redes sociais, Luana explicou que o motivo para ela vetar a presença dos filhos no vídeo do "presente do anjo".

Luana Piovani não autorizou que fossem utilizadas as imagens dos filhos Dom, Bem e Liz no Big Brother Brasil 22. O tradicional vídeo do anjo da semana conta com mensagens de parentes que estão fora da casa. A atriz disse que a atitude foi para proteger as crianças.



“Não vai ter imagem dos meus filhos no negócio do anjo aí porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem, mesmo se o Pedro sair… Eu nunca me submeti à grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter os meus filhos. Eu tô fazendo o meu papel maravilhoso de mãe, que aliás, é o meu melhor papel. Tô protegendo os meus filhos", completou.

Luana e Scooby foram casados até 2019 e tiveram três filho. O surfista ganhou a prova do anjo com Paulo André. Além dos "poderes" que ganharam no jogo, eles receberam um premio de R$ 10 mil e dez anos de Globoplay.

