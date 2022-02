Enquete Paredão BBB 22: Bárbara sai e Arthur e Natália ficam, diz parcial

Em resultado da última parcial de enquete O POVO de hoje, terça, dia 15, Bárbara sai neste Paredão do BBB 22, enquanto Arthur e Natália permanecem no reality show

Última parcial da enquete O POVO de hoje, dia 15/02, indica que a modelo Bárbara Heck sai neste Paredão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A sister deve deixar o jogo nesta terça com 77% dos votos, contra Natália (16%) e Arthur (7%).

Desde a parcial realizada na tarde de ontem, segunda, 14, Bárbara aparecia liderando as intenções de voto, anteriormente com 76%. Em seguida Natália, com 17%, depois Arthur, com 7%. Na manhã de hoje, em mais resultado da parcial, a modelo do Rio Grande do Sul também era a mais votada para sair do reality.

A formação de paredão ocorreu na noite desse domingo, 14. A berlinda desta semana teve bastante surpresas e novos participantes durante a votação. O resultado oficial da eliminação será anunciado nesta terça, 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto BBB: relembre agressões que resultaram em expulsões no reality

BBB 22: Equipe de Maria se pronuncia após caso de agressão à Natália

BBB 22: "Angustiada", afirma Juliette sobre ataques a Natália

BBB 22: Karol Conká comenta caso de agressão de Maria a Natália no BBB 22: "Nem eu fui tão agressiva"

BBB 22: Após agredir Natália, Maria é expulsa do reality show

BBB 22: Após agredir Natália, Maria é expulsa e sai do reality show

Após agredir Natália durante o jogo da discórdia de segunda-feira, 14 de fevereiro, Maria foi eliminada do Big Brother Brasil 22. Na dinâmica, os participantes jogavam um balde de água suja em seu oponente, mas Maria acabou batendo o objeto na cabeça da mineira. O caso repercutiu a madrugada inteira com internautas pedindo a expulsão da sister e a equipe da atriz se pronunciou. No Twitter, o termo "agressão" apareceu entre os tópicos mais debatidos no País.

Ao receber a notícia da expulsão, Natália ficou abalada, chorou e foi consolada por Jessi e Bárbara. "Eu não falei nada no raio-x", apontou, explicando que não pediu a eliminação da cantora no confessionário. Já Maria chegou a pedir desculpas pela atitude durante o raio-x.

Na madrugada, a atriz tinha admitido que foi agressiva em conversa com Vyni. "Ela (Natália) me deixou com muito ódio, não raciocinei na hora que eu fiz e (...) sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa. O Arthur foi a mesma coisa", declarou.

BBB 22: veja quem votou em quem no paredão

Imunização do anjo e indicações diretas ao paredão

Os anjos Paulo André e Pedro Scooby imunizaram o Douglas Silva; em seguida, um dos anjos também ficou com a imunidade. Pedro disse que o benefício poderia ficar com o Paulo.

A líder Jade indicou pela segunda vez seguida o Arthur Aguiar.

Votos no confessionário (secretos)

Arthur Aguiar votou em Laís;

Tiago Abravanel votou em Natália;

Paulo André votou em Linn da Quebrada;

Douglas Silva votou em Laís;

Pedro Scooby votou em Linn da Quebrada;

Bárbara votou em Lucas;

Laís votou em Natália;

Brunna Gonçalves votou em Natália;

Vinicius votou em Natália;

Eliezer votou em Natália;

Maria votou em Pedro Scooby;

Eslôvenia votou em Natália;

Lucas votou em Tiago Abravanel;

Natália votou em Laís;

Jessilane votou em Pedro Scooby;

Linn da Quebrada votou em Pedro Scooby.

BBB 22: como foi formado o paredão

No paredão deste domingo, 13 de fevereiro (13/02) foram quatro pessoas: uma por indicação do líder, uma por contragolpe e duas por votação da casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Na prova do bate-volta competiram Bárbara, Laís e Natália.Lais venceu a disputa e se livrou da eliminação. Deste modo, o quarto paredão do BBB 22 ficou entre Arthur, Bárbara e Natália.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Jade

Jade Anjo da semana: Paulo André e Pedro Scooby

Paulo André e Pedro Scooby Monstro da semana: Natália, Linn da Quebrada e Lucas

Natália, Linn da Quebrada e Lucas Paredão da semana: Arthur, Bárbara e Natália



Tags