BBB 22: Silvio Santos aparece na Globo após Tiago Abravanel virar líder

Brother participou da prova do líder com o surfista Pedro Scooby, que ganhou a imunidade e concordou em deixar a liderança com Tiago Abravanel

Na última quinta-feira, 27 de janeiro, Tiago Abravanel e Pedro Scooby foram a dupla vencedora da prova do líder. Ao ganharem a disputa, eles precisaram escolher quem ficaria com a liderança e quem ganharia imunidade. Desse modo, Tiago Abravanel ficou com líder e Scooby com a imunidade.

Após escolher Douglas Silva, Pedro Scooby, Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada para o Vip, o artista levou os colegas para conhecer o quarto do líder. Como parte das regalias da liderança, ele recebeu porta-retratos com imagens da família e não poderia faltar uma foto com seu avô, Silvio Santos.

Um por um, ele foi apresentando os parentes para os brothers, mas é claro que o dono do SBT não precisava de apresentações. "Olha o Silvio aí", gritaram os brothers ao ver o porta-retrato. O momento foi exibido na tela da sala da casa, onde os integrantes da xepa também puderam ver a foto.

"O Silvio! Eu te amo, Silvio Santos", declarou Bárbara. "Tá no canal errado", disparou Naiara Azevedo. Após Tiago exibir a foto do avô, os brothers aproveitaram para brincar com alguns bordões do apresentador.

Prova do Líder

Divididos em duplas, os participantes deveriam montar um sanduíche com as peças disponíveis. A melhor dupla ganhava os benefícios. Três participantes não jogaram a prova por terem sido vetados pelo antigo líder, Douglas. Rodrigo, Bárbara e Eli não disputaram a dinâmica desta quinta.

Na primeira rodada, as melhores duplas da fase foram Arthur Aguiar e Douglas Silva; e a dupla de Laís e Eslovênia. Já na segunda fase, a dupla de Scooby e Abravanel se mantiveram na frente junto com a dupla de Jade Picon e de Linn. Naiara Azevedo, que estava de dupla com Jessi, chegou a tentar encaixar forçadamente um dos ingredientes, enquanto Brunna e Maria não conseguiram nenhum ingrediente. Mas por fim, a dupla de Pedro e Tiago foi a primeira a finalizar a prova, enquanto as integrantes do camarote garantiram a segunda vaga de duplas para a semifinal.

Arthur e Scooby foram os primeiros a encaixarem as peças do sanduiche. Logo Jade e Linn conseguiram encaixar algumas peças e ficaram no páreo com Tiago e o surfista, mas a dupla do camarote foi mais rápida em finalizar o sanduíche. Na sequência, elas terminaram a montagem, mas a liderança foi ganha pela dupla de Pedro e de Tiago.

Confira as duplas da prova do líder de hoje (27/01):

Arthur Aguiar e Douglas Silva

Paulo André e Vinicius

Eslovênia e Laís

Natália e Lucas

Brunna Gonçalves e Maria

Jessilane e Naiara Azevedo

Jade Picon e Linn da Quebrada

Tiago Abravanel e Pedro Scooby



BBB 22: quem está no VIP e na Xepa? (30/01)

VIP:

Líder: Tiago Abravanel



Pedro Scooby

Douglas Silva



Arthur Aguiar

Jade Picon

Linn da Quebrada

Xepa:

Paulo André Camilo

Lucas

Rodrigo

Eli

Naiara

Bárbara

Brunna

Eslovênia

Jessilane

Laís

Maria

Natália

Vinícius

