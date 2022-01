BBB 22: cearense Vyni é o mais escolhido para compor pódio da final

O participante foi colocado em sete pódios diferentes durante a dinâmica do jogo da discórdia nesta segunda, 24

Nesta segunda-feira, 24 de janeiro, aconteceu o jogo da discórdia no BBB 22. Na dinâmica, cada participante teve que montar seu próprio pódio da final do reality, sendo um campeão, um segundo lugar e um terceiro colocado. Quem se destacou na brincadeira foi o cearense Vyni, sendo o brother mais escolhido para compor pódios.

Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, os vídeos de humor de Vyni já viralizaram nas redes sociais quando seu nome saiu na lista oficial de participantes do programa. Mas ao que tudo indica, o cearense não ganhou apenas o carinho do público, como também dos colegas de confinamento. Ele foi colocado em sete pódios diferentes, sendo escolhido por Paulo André, Rodrigo, Laís, Brunna, Eslovênia, Eliezer e Linn da Quebrada.

Ao montar seu próprio pódio, Vyni escolheu Eliezer como segundo colocado e Rodrigo no terceiro lugar. Depois do cearense, o participante mais colocado em pódios foi Tiago Abravanel, sendo escolhido por cinco colegas para compor o segundo ou terceiro lugar. Já Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada não foram colocados em nenhum pódio.

Nesta terça, 25, o programa terá a primeira eliminação. Estão no paredão Naiara Azevedo, Luciano e Natália. Naiara foi indicada pelo líder, Luciano recebeu o contragolpe da cantora e Natália foi indicada pela casa.

