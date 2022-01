BBB 22: no jogo da discórdia, participantes montam pódio da final

Com sete pódios, o cearense Vyni foi o mais colocado entre os participantes, que escolheram dois colegas de confinamento para final do BBB 22. Veja como ficou o pódio da final de cada um dos participantes do reality da TV Globo

O Big Brother Brasil (BBB 22) desta segunda-feira. 24 de janeiro (24/01) teve seu primeiro jogo da discórdia da temporada, os participantes montaram os seus pódios da final do programa. "Cada um vai pegar uma plaquinha de campeão ou campeã e vai chamar outras duas pessoas para ocupar o segundo lugar e o terceiro lugar", explicou Thadeu.

Com sete pódios, o cearense Vyni foi o mais colocado entre os participantes. Na sequência, com cinco pódios, esteve Tiago Abravanel e Douglas Silva, com quatro pódios. Entretanto, Naiara, Linn, Arthur e Jade não estiveram em nenhum pódio dos participantes do reality. Veja como ficou o pódio dos participantes:

Natália

2ª Lugar: Jessilane

3ª lugar: Lucas

Naiara

2ª Lugar: Tiago

3ª lugar: Jessilane



Luciano

2ª Lugar: Douglas Silva

3ª lugar: Lucas



Tiago Abravanel

2ª Lugar: Douglas Silva

3ª lugar: Pedro Scooby

Bárbara

2ª Lugar: Laís

3ª lugar: Eslovênia

Douglas Silva

2ª Lugar: Paulo Camilo

3ª lugar: Tiago

Pedro Scooby



2ª Lugar: Tiago Abravanel

3ª lugar: Paulo Camilo

Jade Picon

2ª Lugar: Bárbara

3ª lugar: Brunna Gonçalves

Paulo André



2ª Lugar: Vyni

3ª lugar: Douglas

Rodrigo

2º lugar: Eli

3º lugar: Vinicius

Laís



2ª Lugar: Bárbara

3ª lugar: Vyni

Brunna Gonçalves



2ª Lugar: Maria

3ª lugar: Vyni

Eslovênia



2ª Lugar: Eli

3ª lugar: Vyni

Eli



2ª Lugar: Eslovênia

3ª lugar: Vyni

Jessilane

2ª Lugar: Natália

3ª lugar: Lucas

Arthur Aguiar

2ª Lugar: Douglas Silva

3ª lugar: Tiago Abravanel

Vyni



2ª Lugar: Eli

3ª lugar: Rodrigo

Linn da Quebrada



2ª Lugar: Vyni

3ª lugar: Jessilane

Lucas

2ª Lugar: Luciano

3ª lugar: Natália

Maria

2ª Lugar: Brunna Gonçalves

3ª lugar: Tiago Abravanel

