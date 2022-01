BBB e k-pop: conheça os grupos que o cearense Vyni menciona no reality

Fã de k-pop, o cearense Vyni já dançou e falou sobre vários grupos sul-coreanos durante o Big Brother Brasil 2022. Além de saber as danças, também conhece as letras das músicas.

No primeiro vídeo de apresentação para o reality show, o participante fez passos de “Dynamite”, do BTS. Também performou coreografias do Blackpink e do 2NE1. Conheça abaixo os grupos que ele mencionou no reality show.

2NE1

Grupo feminino da segunda geração do k-pop, o 2NE1 foi formado em 2009 e permaneceu na ativa por sete anos. Agenciado pela YG Entertainment, o quarteto composto por Bom, Dara, CL e Minzy era um dos mais famosos de sua época.

As quatro lançaram dois álbuns de estúdio “To Anyone” (2010) e “Crush” (2014), além de mini-álbuns. Logo em sua estreia, receberam um dos grandes prêmios no Mnet Music Awards, uma das principais premiações de música da Ásia.

Entre suas canções populares, estão “I Am The Best”, “Come Back Home”, “Falling In Love”, “Gotta Be You” e “Fire”.

Girl’s Generation

Também conhecido como SNSD, o grupo feminino sul-coreano formado pela S.M. Entertainment teve uma carreira de uma década. Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Jessica e Seohyun debutaram com o single “Into The New World” em 2007.

Dois anos depois, lançaram a música “Gee”, que foi considerada a mais popular dos anos 2000. Elas têm vários álbuns de estúdio em sua discografia, como “Oh!” (2010), “The Boys” (2011), “I Got a Boy” (2013) e “Holiday Night” (2017).

O Girl’s Generation é visto por muitos como um dos responsáveis por abrir as portas da “onda coreana” (também chamada de “hallyu”) em outros lugares do mundo.

f(x)

Ainda da segunda geração do k-pop e formado pela S.M Entertainment, o f(x) fez sua estreia no mercado sul-coreano com a música “LA chA TA", em 2009. Após dois anos, teve seu primeiro álbum de estúdio divulgado, o “Shock”.

As integrantes eram Victoria, Amber, Luna, Krystal e Sulli. Esta última, porém, deixou o grupo em 2015. Em sua discografia, há “Pink Tape” (2013), “Red Light” (2014) e “4 Walls” (2015).

Blackpink

Um dos grupos femininos mais famosos da terceira geração, o Blackpink tem várias músicas de sucesso. “How You Like That”, “Kill This Love”, “DDU-DU DDU-DU” e “Boombayah” são algumas das maiores.

Formado em 2016 pela YG Entertainment, suas integrantes são Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. Seus álbuns de estúdio são “Blackpink in Your Area” (2018) e “The Album” (2020).

O quarteto alcançou vários recordes em sua carreira. Tornou-se, por exemplo, o ato coreano feminino de maior sucesso da Billboard Hot 100 e também o primeiro a ganhar um prêmio no MTV Video Music Award.

Twice

Da terceira geração, Twice também é um dos grupos mais famosos da Coreia do Sul. Com Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, elas debutaram em 2015 pela JYP Entertainment.

As nove integrantes possuem várias músicas conhecidas, como “What Is Love”, “Feel Special”, “Fancy” e “Cheer Up”. No ano de sua estreia, elas venceram algumas das categorias principais nas premiações Melon Music Awards e Mnet Asian Music Awards.

Fizeram seu comeback recentemente com o álbum “Formula of Love: O+T=<3” e o videoclipe “Scientist”. O último single delas foi “The Feels”, lançado há três meses e o primeiro do grupo em inglês.

BTS

Formado pela BigHit Music em 2013, o grupo é composto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. O septeto já conquistou dezenas de grandes prêmios na Coreia do Sul e também nos Estados Unidos, além de bater recordes nas paradas da Billboard.

Em sua discografia, há os álbuns de estúdio “Dark & Wild” (2014), “Wings” (2016), “Love Yourself: Tear” (2018), “Map of the Soul: 7” (2020) e “Be” (2020). Entre as músicas mais famosas, estão “Dynamite”, “Boy With Luv”, “Idol” e “Mic Drop”.

Alguns dos lançamentos recentes do grupo são: “Butter” e “Permission To Dance”. Também lançaram “My Universe”, uma parceria com o Coldplay que integra o álbum “Music of The Spheres”, da banda britânica.

Aespa

Uma das maiores promessas da quarta geração do k-pop, o Aespa fez seu debut no mercado em 2020 pela SM Entertainment com as integrantes Karina, Giselle, Winter e Ningning.

“Black Mamba”, sua música de estreia, reúne 200 milhões de visualizações somente no videoclipe do Youtube.

Em 2021, o quarteto lançou seu primeiro mini-álbum com seis faixas, incluindo a canção “Savage”, uma de suas produções mais populares.



