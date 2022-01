Pocah desiste de apoiar Linn da Quebrada no BBB 22; saiba o motivo

Pocah participou do BBB 21 e declarou torcida à Linn da Quebrada na nova edição, mas acabou voltando atrás quando fãs resgataram tweets da artista no ano passado comentando sobre a edição de Pocah

O Big Brother Brasil estreia sua 22ª edição nesta segunda-feira, 17 de janeiro, e enquanto alguns telespectadores, incluindo famosos, já declararam sua torcida, outros já demonstraram seus desafetos. Pocah é uma dessas pessoas, que inicialmente demonstrou apoio à Linn da Quebrada. No entanto, acabou voltando atrás quando descobriu que a artista a criticou durante sua participação no BBB 21.

Linn era uma das pessoas suspeitas para integrar o "Camarote", elenco formado apenas por famosos no reality show da TV Globo. Ela foi confirmada na sexta-feira, 14 de janeiro. Ela é uma atriz e cantora transexual, nascida em São Paulo. Já admitiu ser fã do programa, por isso é possível encontrar comentários seus sobre as edições passadas.

Sobre o assunto Enquete BBB 22: quem deve ganhar o reality?

"Amamos pobres e gente normal", diz perfil de Jade Picon, do BBB 22

Enquete BBB 22: quem não deve ganhar o reality?

Globo "se confunde" mais uma vez ao divulgar entrada do elenco do BBB

De Testemunha de Jeová a ícone LGBTQIA+: a história de Linn da Quebrada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As artistas dessa edição, Jaque (Karol Conká), Projota e Pocah sofrem muito dessa autoestima delirante, né? Afogadas no próprio ego. Não conseguem se olhar com distanciamento e autocrítica e se acham donas da verdade", escreveu no ano passado.

Após declarar torcida para Linn, Pocah foi alertada pelos fãs de que a artista não era sua fã durante o BBB 21. "Já apaguei meus tweets fazendo papel de trouxa e já mudei algumas torcidas no BBB. Isso porque o programa nem começou", escreveu no Twitter.

Linn também declarou que Pocah "quando não está dormindo, está fazendo merda" e "quando é criticada reage de forma arrogante, prepotente e descabida". Fãs de Pocah saíram em defesa e pediram para a cantora abrir o olho. Outros internautas defenderam Linn e disseram que Pocah não consegue reconhecer as atitudes erradas que teve dentro da casa.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags