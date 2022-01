Dona do hit "Tô nem aí", Luka estará no BBB 22, diz colunista

A cantoria pop, sucesso nos anos 2000, seria uma das integrantes do "Camarote" do Big Brother Brasil 22

Conhecida por sucessos como "Tô nem aí" e "Porta Aberta", a cantora Luka está cotada como uma das integrantes do grupo "Camarote" do Big Brother Brasil 22. Nome não ventilado até agora, a artista foi apontada como confirmada pelo colunista Erlan Bastos, do 'Em Off'. Segundo o jornalista, Luka foi confinada no início da semana e está confirmada na edição que estreia na segunda-feira, 17.

Luka não é exatamente novata em experiências com reality show. Ela participou do programa Fama, em 2000, programa que foi vencido por Vanessa Jackson. Já em 2012, Luka se inscreveu para audições do The Voice Brasil, que permite a participação de artistas com discos já gravados. "É uma oportunidade maravilhosa. Para mim, que já tive algum sucesso, é uma oportunidade de mostrar outro lado", contou, à época, em entrevista ao Vídeo Show.

Sobre o assunto Atleta Paulo André Camilo cancela agenda para entrar no BBB 22, diz colunista

Participantes do BBB 22: que horas sai a lista dos nomes confirmados?

BBB 22: Boninho mostra as primeiras imagens da casa; confira

Estreia do BBB 22 ao vivo hoje, 17: acompanhe em tempo real pelo Twitter

Após sumiço, MC Loma desabafa sobre BBB 22: "Vocês vão fingir comigo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luciana Karina Santos de Lima ganhou o País com o hit composto junto com o cantor Latino e conquistou espaço na trilha sonora da novela teen "Malhação". Atualmente, a artista mora em Orlando, nos Estados Unidos.

A compositora se junta a uma extensa lista de artistas ventilados para participar do programa global. A influenciadora e empresária Jade Picon, o ator e cantor Arthur Aguiar e o atleta Paulo André também encabeçam lista de especulações.

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui