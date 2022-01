Após sumiço, MC Loma desabafa sobre BBB 22: "Vocês vão fingir comigo"

Cantora pernambucana andava sumida das redes sociais e figurava na lista de possíveis participantes do "Camarote" do BBB 22

Dona do hit "Envolvimento", MC Loma não estará no Big Brother Brasil 22. A cantora, que andava sumida das redes sociais nas últimas semanas, apareceu em vídeo na noite de quinta-feira, 13, e desabafou sobre o desejo de participar do reality show. Loma figurava em algumas possíveis listas de participantes do "Camarote" do BBB 22 e conseguiu ganhar seguidores com o burburinho.

"Eu aqui sumida esse tempo todinho para ver se eu ganho um biscoito (atenção nas redes sociais), estava chegando a 7 milhões (de seguidores), minha gente, aí Mirella vai e posta (que estávamos) no cinema", contou MC Loma em referência à publicação feita pela sua amiga e colega de trabalho Mirella Santos, uma das "Gêmeas Lacração".

No vídeo divulgado pela pernambucana, Mirella conta que apagará o story do cinema e Loma embarca na brincadeira: "Ela vai apagar esse story e vocês vão fingir isso comigo, fingir que a gente está no 'BBB', vão continuar me seguindo, compartilhando, fazendo burburinho no Twitter", conta.

Com jeito debochado e sincero, a cantora é conhecida nas redes sociais por fazer graça com os próprios perrengues. No último mês, alguns vídeos da presença de Loma na festa Farofa da Gkay, aniversário da influenciadora Gessica Kayane, viralizaram e acabaram chamando atenção dos seguidores nas redes sociais.

