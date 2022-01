BBB 22: Boninho mostra as primeiras imagens da casa; confira

O diretor de núcleo do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), Boninho, mostrou as primeiras imagens da casa. Nas redes sociais, internautas brincaram com a estética do local

O diretor de núcleo do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), Boninho, não para de mostrar pequenos spoilers do reality show, que estreia nesta segunda-feira, 17. Por meio de vídeos enigmáticos, ele instiga os fãs da programação global a descobrir a identidade dos participantes. No último deles, o diretor da atração apareceu em um cenário diferente – a área externa da casa – e mostrou algumas das mãos do novo elenco.

Na gravação, é possível ver paredes coloridas, decoradas com desenhos geométricos. Nas redes sociais, os internautas brincaram com a estética da casa, chegando a compará-la com o “cenário do Teletubbies”, desenho infantil dos anos 90. Em seguida, outras comparações também surgiram. “Uma coisa meio Patati e Patata”, ironizou um. "Uma mistura de parque da Xuxa com fenda do biquíni", acrescentou outro.



BBB 22: veja imagens da área externa da casa

