Juliette "errada" é creditada em música com Alok no Spotify

Após a repercussão do caso, a Juliette "certa", vencedora do BBB 21, brincou com a situação nas redes sociais

Juliette estreou em seu primeiro feat internacional: "Un Ratito". Além da vencedora do Big Brother Brasil 21, a música traz Alok, Luis Fonsi do hit "Despacito", Lunay e Lenny Tavárez. No entanto, logo nas primeiras horas de lançamento, a faixa já rendeu memes após uma falha técnica no Spotify.

Na plataforma de música, quando um feat é lançado, os artistas que fazem parte são creditados abaixo do nome da canção e é possível entrar no perfil de cada um a partir de um clique no nome. No entanto, internautas repararam que uma outra Juliette foi creditada erroneamente.

A Juliette marcada na faixa é uma artista francesa, conhecida pelas faixas "Procrastination", "Les garçons de mon quartier" e "Petite messe solennelle". Após a confusão, a Juliette brasileira aproveitou para fazer uma brincadeira e trocou sua foto de perfil do Twitter pela foto da cantora francesa. O caso gerou muitos memes no Twitter, mas a marcação já foi corrigida no Spotify.

Essa não é a primeira vez que as duas Juliettes são confundidas. Ao entrar no Facebook da artista francesa é possível ver que ela já foi marcada diversas vezes em publicações que se referiam à vencedora do Big Brother Brasil. Perfis como o de Ana Maria Braga e do Multishow já fizeram a marcação errada.

Confira:

