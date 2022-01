Projota fala sobre participação no BBB: "oportunidade de me desconstruir"

Quando o rapper Projota entrou no Big Brother Brasil 2021, ele estava cotado para ser um dos favoritos da edição. Mas, após uma série de atitudes dentro do reality show, foi o sexto eliminado e enfrentou cancelamentos da internet. Isso fez com que ele se afastasse das redes sociais por alguns meses. Apesar disso, ele acredita que foi um momento de reflexão sobre si mesmo.

Em entrevista ao “Splash”, canal do Uol, o artista afirma: “O 'BBB' foi uma oportunidade de me desconstruir de coisas que eu nem percebia, algo que nem sabia, e isso me ajuda também como artista”.

Ele comenta que deixou de ser rígido em várias situações de sua vida. “Nunca dançava. Ficava de braço cruzado, num canto. E lá dentro dancei muito, me diverti. Levo isso para a minha vida. Deixo de ser tão rígido com algumas coisas”, pontua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Projota confessa que não assistiu à edição depois de sua eliminação, somente viu alguns cortes. “Talvez, em alguns momentos, tenha visto um lado meu que não conhecia, mas jamais vou dizer que não era eu. Era sim, mas dentro de uma situação que nunca tinha vivido”.

Após ser eliminado com 91,89% dos votos, ele ficou um período distante das rede sociais, com o objetivo de se reconectar com a família e com seu cotidiano. “Lá dentro você encontra sentimentos e perspectivas que não existem no seu dia a dia aqui fora. Aqui não temos que votar uns nos outros, não tem jogo da discórdia. Aqui tem eu, minha esposa e minha filhinha, e eu precisava estar com elas”, indica.

Ele recomenda a experiência para possíveis participantes, porque acredita que é um programa que pode mudar a vida das pessoas. Cita, por exemplo, Juliette, Gil e Arthur Picoli, que tiveram suas carreiras alçadas com a participação no reality show.

“Se divirta. Jamais vou dizer para alguém não entrar no BBB, entre, mas tenha calma, relaxe. Eu pilhei muito. Fiquei tão pilhado que isso me atrapalhou. Digo então que a pessoa entre para se divertir que tudo vai dar certo”, aconselha.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

BBB 22: Douglas Souza nega participação no reality show

BBB 22: Ana Maria Braga continuará a entrevistar os eliminados no Mais Você

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags