BBB 22: Douglas Souza nega participação no reality show

Depois de ter seu nome em várias listas de possíveis participantes do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) há algum tempo, só nesta segunda, 3, o jogador de vôlei Douglas Souza negou sua participação no programa, que estreia dia 17 de janeiro. As especulações aumentaram depois que o atleta voltou para o Brasil e desistiu do time de vôlei que atuava na Itália, revelando que estava "começando a saga que tanto esperava", sem dar mais detalhes.

"Amores vamos lá, vi ontem que meu nome tá como confirmado em varias listas pro BBB, é mentira. Como eu disse pra vocês a mais ou menos um mês atrás quando tava voltando da Itália: eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir pro BBB", escreveu Douglas em publicação no Twitter.

Além de frisar que está cuidando de sua saúde mental, Douglas também explicou que está focado para voltar aos treinos e jogar na próxima temporada da seleção brasileira de vôlei.

O clube em que Douglas atuava reprovou a saída repentina do jogador e emitiu uma nota sobre o ocorrido. "Hoje, o 'Atum Callipo Volley' soube que o atleta ouro-verde Douglas Correia de Souza deixou a cidade e seus companheiros sem qualquer autorização e justificativa. O Clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, avaliará todas as ações para proteger os interesses do Clube", afirmou a nota.

