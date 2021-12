Tiago Leifert chora após homenagem de despedida do "The Voice Brasil"

A final da 10ª temporada do The Voice Brasil ocorreu nessa quinta-feira, 23, e, além de emoções garantidas para o vencedor, o cearense Giuliano Eriston, e seus fãs, a noite reservou um momento especial para outra pessoa: Tiago Leifert. Durante a edição, o ex-apresentador da atração foi homenageado com um vídeo relembrando sua trajetória no programa. Leifert anunciou sua saída da TV Globo em setembro deste ano.

Nos stories de seu Instagram, Tiago publicou sua reação ao acompanhar a exibição da homenagem. Ele agradeceu à equipe do programa, como o apresentador André Marques, que o substituiu, e relatou que não sabia que haveria esse momento:

“Não consigo falar. Obrigado, pessoal. Obrigado a toda a equipe, eu vou mostrar para minha filha quando ela crescer. Obrigado, TV Globo, por deixar essa homenagem muito legal. Me pegaram totalmente de surpresa, porque eu não estava esperando! Ninguém me falou que ia ter, eu sou até contra homenagem, se eu estivesse lá eu não ia deixar fazer! Mas, nossa, fiquei muito emocionado mesmo. Obrigado, viu? Vou sentir muita saudade de vocês!".

Ao som de "Free Bird", da banda Lynyrd Skynyrd, o vídeo de homenagem apresenta momentos de Leifert não só como apresentador do The Voice Brasil, mas também em outros programas, como Globo Esporte e Big Brother Brasil. No material, também surgem depoimentos de jurados do reality musical, como Carlinhos Brown, Daniel, Iza, Ivete Sangalo, Lulu Santos e Cláudia Leitte, que mostram o carinho por Leifert e exaltam seu trabalho. "É uma pessoa muito generosa e inspiradora", afirma Iza.

Na legenda da publicação feita em seu perfil, Leifert comenta que, por um instante, pensou que "se sentiria um ex-funcionário e ex-apresentador". Entretanto, garante que sua afeição ao programa não mudou: "Nunca vai mudar. Eu continuo me sentindo parte de tudo isso aí, mesmo longe. Nunca vai passar, porque é forte demais. É amor, mesmo". Ele acrescenta: "Vou mostrar esse vídeo para a minha filha quando ela crescer, e espero que na vida ela tenha a mesma sorte que eu tive".

Em seus stories, além de emoção, o clima foi de brincadeira quando Leifert percebeu que, mais uma vez, um candidato do técnico Michel Teló venceu o reality. Contando com o cearense Giuliano Eriston, esta é a sexta vez que o cantor sertanejo "leva" o prêmio. "O Teló ganhou! Para, na boa. Teló, vem se aposentar comigo, vem. Sai daí! Eu e você, vamos embora do programa. Não dá mais!", brincou Tiago.

