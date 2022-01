Faustão na Band: o que se sabe até agora sobre o programa

Programa estreia no próximo dia 17 de janeiro e pretende concorrer horários com a 22ª edição do Big Brother Brasil na TV Globo, antiga emissora do apresentador. Fausto terá companhias da própria família na atração, que será diária e com início às 20h30min (horário de Brasília)

Fausto Silva voltou à TV Bandeirantes depois de 34 anos e seu novo programa estreará dia 17 de janeiro às 20h30min (horário de Brasília) logo após o Jornal da Band. Nos primeiros instantes de 2022, o apresentador apareceu na emissora em um especial de 45 minutos para divulgar o “Fausto na Band”, que irá ao ar diariamente ao mesmo tempo em que será apresentada a 22ª edição do Big Brother Brasil.



O comunicador teve de aguardar a virada do ano para aparecer na Band, pois seu contrato com a Rede Globo chegou ao fim apenas no último dia de 2021. Ao estrear nos palcos da Bandeirantes, ele deu boas-vindas ao seu filho João Guilherme (17), o mais novo contratado da Band, e à jornalista Anne Lottermann, que deixou de lado a previsão do tempo do Jornal Nacional para virar apresentadora junto de Fausto.

As atrações do programa serão diferentes a cada dia, com apresentações musicais, shows de talentos e curiosidades para os espectadores. "É mais que um programa, nós vamos com uma programação, é o time do Faustão aqui na Band", afirmou o no especial de ano novo da emissora dos Saad.

A Bandeirantes planejou um auditório com 350 lugares para receber mensalmente um público de 10 mil pessoas. O teatro foi construído na sede da emissora, localizado no bairro Morumbi em São Paulo e, para honrar o fundador da Rede Bandeirantes, foi chamado de João Jorge Saad. O programa de fausto contará ainda com um balé oficial composto por 30 bailarinas que se apresentarão diariamente no palco do auditório.

Faustão na Band: participações de Anne Lottermann e João Guilherme

Jornalista, professora e ex-apresentadora da previsão do tempo no Jornal Nacional, Anne Lottermann saiu da Globo e deixou sua carreira no jornalismo para acatar o desafio de ser apresentadora na Band ao lado de Fausto.

Já para João Guilherme, essa será a sua estreia na TV que diz estar realizando o sonho de trabalhar como comunicador. O adolescente prometeu "sacanear" o pai e proporcionar momentos descontraídos para os espectadores. “É um sonho que eu sempre tive, desde moleque eu sempre quis trabalhar com televisão. Acho que agora é o momento, eu estou super animado”, comentou.

O jovem pode ser essencial para atrair o público da sua faixa etária que, segundo pesquisas, não estão interessados em televisão. No entanto, para atender às demandas do mercado de publicidade, é necessário certificar de que haverá a renovação de público.











Faustão na Band: quais os quadros do programa?

Luciana Cardoso, esposa do apresentador, será diretora do programa. Ela estará à frente da equipe de criação do Faustão na Band, buscando garantir a diversidade de quadros e conteúdos que serão televisionados diariamente. Serão desenvolvidos quadros já característicos,como as clássicas Cassetadas do Faustão , e outros que trarão novidades ao público.

Às segundas-feiras, haverá o quadro "Pizzaria do Faustão"; às terças o quadro intitulado "Grana ou Fama" será apresentado. Já nas quartas-feiras ocorrerá o "Dança das Feras" e às quintas ocorrerão a salada musical no quadro nomeado "Na Pista do Sucesso". Já às sextas-feiras será o dia do "Churrascão do Faustão".

