Anitta canta em Réveillon da Miley Cyrus, ao vivo para os Estados Unidos

A cantora Anitta marcou presença no show da virada dos Estados Unidos da América, transmitido pela emissora NBC. O programa deste Réveillon foi conduzido pela cantora Miley Cyrus e pelo ator Pete Davidson, em Miami.

“Eu chamei minha garota, Anitta”, apresenta Miley no começo do show, enquanto comentava sobre ter convidado pessoas com quem gostaria muito de cantar. O nome da brasileira foi recebido com aplausos e muita comemoração. Veja:

Miley Cyrus falando da Anitta no começo do #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/R7IXRaSjrd
January 1, 2022

Anitta cantou três hits, em inglês e em espanhol: Girl From Rio, Envolver e Faking Love. O último foi em parceria com a rapper Saweetie, muito conhecida pelo hit Tap In. Confira as apresentações:



“Girl from Rio” e “Envolver”:

“Faking Love”:



