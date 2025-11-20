Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Duda, Maria ou Wallas?

A nona Roça de A Fazenda 17 está oficialmente definida, com Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais. Vote na enquete O POVO / Crédito: Antonio Chahestian/Record TV

A eliminação dupla da última semana mexeu com o ritmo do jogo em A Fazenda 17 e os peões agora estão divididos em apenas duas metades no jogo. A nona roça foi formada nessa terça-feira, 18. Um dos peões deixará o reality nesta quinta, 20. A fazendeira da semana, Saory Cardoso, indicou Wallas Arrais diretamente para a berlinda. Já Maria Caporusso recebeu o maior número de votos dos colegas durante a votação da casa. A terceira peoa, Duda Wendling, sobrou no resta um, completando o trio de indicados.

Saiba como a Roça foi formada e vote na enquete O POVO. A Fazenda 17: como foi a Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro foi decisiva. Disputada entre Duda, Maria e Dudu Camargo, a dinâmica exigiu habilidades de agilidade, equilíbrio e precisão. Antes do início, Duda usou o poder de veto e impediu Wallas de competir pela coroa caipira. A atividade contou com várias etapas: os participantes precisaram escalar uma parede para resgatar caixas de sapato, uma de cada vez, e então carregá-las por um percurso de obstáculos. Na etapa final, era preciso organizar cinco pares de calçados. No entanto, cada caixa de sapato só poderia ser aberta por sua respectiva chave, em um molho de outras.

No fim, Dudu Camargo garantiu a vitória e se livrou da eliminação.

Quem sai hoje de A Fazenda 17? Agora, o público decide quem continua na disputa pelo prêmio milionário. Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais dependem da votação popular para seguir no jogo. O resultado será anunciado nesta quinta-feira, 20, a partir de 22h30min, ao vivo, na Record.