Quem é Rico Melquiades, influenciador que depôs na CPI das Bets

O influenciador Rico Melquiades falou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets nessa quarta-feira, 14, no Senado Federal. Aos 30 anos, o ex-participante do reality “A Fazenda 13” depôs como testemunha em ação que investiga a atividade de influenciadores na divulgação de jogos de azar online.

Com mais de 4 milhões de seguidores na rede social Instagram, o influenciador venceu a edição 2021 do reality “A Fazenda”, da TV Record. Somando seus outros perfis nas mídias, Rico soma mais de 10 milhões de usuários que acompanham a sua rotina.

As contas demonstrativas, ou “Demos”, são disponibilizadas pelas plataformas, com usuário e senha, para que os influenciadores simulem ganhos e, com isso, atraiam apostadores.

Na descrição do seu perfil na rede social, Rico diz ser embaixador da Zeroum Bet , empresa de jogos que antes pertencia à advogada e também influenciadora Deolane Bezerra . A empresa não recebeu autorização do Ministério da Fazenda para operar, mas segue em funcionamento ancorada em decisão judicial.

Em 2021 participou do programa “De Férias com o Ex: Celebs”, da MTV e, no mesmo ano, participou de “A Fazenda”, onde viralizou entre os internautas devido aos conflitos e ao bordão “Calada vence”. Desse último, sagrou-se campeão.

Durante a CPI

Convocado como testemunha, o influenciador contou que mantém contrato de publicidade com a Bet Zeroum e recebe por isso um valor fixo, que não depende da adesão de novos usuários.

Rico Melquiades afirmou que tem firmado contratos de publicidade com casas de apostas, mas ele negou ter um “envolvimento direto” com plataformas que estejam irregulares.

Ele disse que realiza apostas diariamente. "Jogo para me divertir e aliviar a minha ansiedade, assim como faço uso do cigarro", relatou. O depoimento deve esclarecer sua relação com as casas de apostas e a publicidade de jogos de azar.