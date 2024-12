Enquete Uol A Fazenda 16: votação atualizada; quem sai hoje, 17?

Veja votação da enquete Uol atualizada de quem deve ser o vencedor de A Fazenda 16 / Crédito: Reprodução/Instagram dos participantes

Última roça de A Fazenda 16 será decisiva hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro (17/12), com eliminação de dois peões e definição dos quatro finalistas. Confira abaixo a votação atualizada da enquete Uol. Dos seis participantes ainda na disputa — Gui, Juninho, Sacha, Sidney, Vanessa e Yuri — dois serão eliminados, e os outros quatro seguirão para a grande final.



Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada; quem sai hoje (17/12)?

De acordo com a enquete Uol, Sacha é o favorito do público para garantir uma vaga direta na final. O peão lidera a preferência com 37,41% dos votos. Sidney aparece como segundo mais votado Logo atrás de Sacha, Sidney é o segundo mais votado, com 27,04% das intenções. O ator tem grandes chances de se juntar ao líder na reta final. Os aliados Yuri e Gui, integrantes do G4, ocupam a terceira e quarta posições, com 17,49% e 12,05% dos votos, respectivamente.

Vanessa e Juninho enfrentam rejeição Vanessa, a única mulher entre os finalistas, aparece em quinto lugar na pesquisa, com apenas 4,7% da intenção de votos. Já Juninho ocupa a última posição, com apenas 1,32%, sendo o peão com menos chances de avançar para a final. Confira: 1° Sacha: 33,03% - finalista



2° Sidney: 23,05% - finalista



3º Yuri: 23,04% - finalista



4° Gui: 20,88% - finalista



5º Vanessa: 4,7% - eliminada

6º Juninho: 1,32% - eliminado Ao todo, foram registrados 195.009 votos.