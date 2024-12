A Fazenda 2024: quem saiu hoje (16/12)? Veja o eliminado da 14ª Roça

Hoje, segunda-feira, 16 de dezembro (16/12), um participante foi eliminado de A Fazenda 16; confira quem saiu do programa e qual foi a porcentagem

Gilson de Oliveira foi eliminado da 14ª Roça, 2ª Roça Especial, em A Fazenda 16. Saída do participante foi decidida hoje, segunda-feira, dia 16 de dezembro (16/12). Confira porcentagem abaixo.

A Fazenda 16: Confira quem saiu hoje (16/12) e porcentagem na votação?



Gilson de Oliveira foi o menos votado e acabou eliminado com 8,89% dos votos, se despedindo do reality na reta final do reality.