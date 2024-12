A Fazenda 2024: quem saiu ontem (15/12)? Veja o eliminado da 13ª Roça

Albert Bressan foi o 12º eliminado de A Fazenda 2024 / Crédito: Instagram / Albert Bressan

Albert Bressan foi eliminado neste domingo, dia 15, na 13ª Roça de A Fazenda 16, com apenas 0,85% dos votos do público para permanecer no jogo, registrando o menor índice desta edição. O peão enfrentou a berlinda ao lado de Sacha Bali, Yuri Bonotto e seu aliado, Sidney Sampaio. Sacha foi o primeiro participante salvo na noite, seguido de Sidney e Yuri. Adriane Galisteu destacou a importância da Roça durante o discurso de eliminação.

"A vida é feita de escolhas, e cada decisão pequena ou grande é parte da estrada que construímos", afirmou. Em seguida, a apresentadora destacou a trajetória de Albert: "Quem diria que aquele cara que vendia hotdog conseguiria se reinventar e encarar dois realities, sem medo?".

Albert Bressan foi o 13º eliminado do reality com apenas 0,85%. Emocionado ao deixar o programa, o empresário refletiu sobre sua jornada e o risco de seu estilo de jogo independente: “Sabia que era arriscado, mas não tinha outra forma de jogar. Vim para me curar, precisava disso para a minha vida”, desabafou. Ele agradeceu a oportunidade e deixou uma mensagem de aprendizado: “O preço é o prêmio em dinheiro, o valor é voltar para minha família e seguir minha estrada, talvez por caminhos novos. Cabeça erguida sempre”.

Apoio a Gilsão e aposta em Sacha Antes de deixar a sede, Albert revelou que torce para Gilsão vencer o programa, embora critique o jogo do aliado, classificando-o como “passivo”. No entanto, ele acredita que Sacha Bali é o participante com mais chances de conquistar o prêmio de R$ 2 milhões. “Pelo andar da carruagem, Sacha deve ganhar o jogo”, opinou. Com a eliminação de Albert, o reality se aproxima da fase decisiva, onde os peões restantes disputam as últimas Roças e o público define os finalistas. A grande final de A Fazenda 16 está marcada para o dia 19 de dezembro. A Fazenda 16: saiba como foi a formação da 1ª Roça Especial antes da grande final Os participantes de A Fazenda 16 foram surpreendidos nesse sábado, dia 14, com a formação de duas Roças Especiais quádruplas. A primeira berlinda foi definida com Albert Bressan, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto. A eliminação Albert ocorreu no programa desse domingo, 15.

Prova decisiva que definiu as "cabeças de chave" O Top 8 disputou a última prova da temporada, gravada na sexta-feira, 13, que determinou os cabeças de chave das Roças Especiais. Divididos em duplas por sorteio, os participantes enfrentaram uma dinâmica em quatro etapas:

Colocar figuras na linha do tempo;

Ordenar emojis do telão;

Organizar fotos em ordem cronológica;

Montar um quebra-cabeça. Durante as duas primeiras fases, as duplas se comunicaram por interfone e trabalharam juntas nas últimas etapas. Gilsão e Sacha Bali completaram a prova em menor tempo e venceram a disputa, garantindo R$ 10 mil para cada um e a responsabilidade de montar as berlindas. Surpresa no Deck de votação Convocados para o Deck de votação no sábado, os participantes acreditaram que iriam enfrentar a formação de Roça tradicional, mas foram surpreendidos por Adriane Galisteu com uma nova dinâmica.