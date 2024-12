Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada; quem sai hoje, 5

Flora, Gui e Sidney disputam a permanência no reality show na 11ª Roça em A Fazenda; confira o resultado parcial da enquete Uol atualizada hoje, 5

Em suas últimas semanas, o programa A Fazenda chega à 11ª Roça com os participantes Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney Sampaio. Os três peões disputam a preferência do público, com resultado previsto nesta quinta-feira, 5. Veja o resultado parcial da enquete Uol hoje, 5 de dezembro (05/12/24).

Na votação do portal R7, os telespectadores devem indicar o seu jogador favorito para permanecer no reality show. O menos votado será eliminado, perdendo a chance de se tornar um dos finalistas.