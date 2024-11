A Fazenda 2024: quem saiu hoje (28/11)? Veja 10º eliminado da roça

Hoje, quinta-feira, 28 de novembro (28/11), mais um participante foi eliminado de A Fazenda 16; confira quem saiu do programa e qual foi a porcentagem

Fernando Presto foi o participante eliminado da 10ª Roça em A Fazenda 16, decidida nesta quinta-feira, dia 28 de novembro. O confeitero e ex Masterchef disputou a preferência do público com Juninho Bill e Luana Targino.

