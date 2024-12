Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 5; quem sai

Parcial Roça a Fazenda 16 - quem sai: Flora, Gui ou Sidney ?



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é o participante Sidney. Ele conta com 53,44% dos votos. Em segundo lugar está Gui, com 26,07%, enquanto Flora é a favorita para permanecer no reality, com apenas 19,86% dos votos até o momento.



Enquete Roça A Fazenda 2024: Flora, Sidney ou Gui ? Quem sai? VOTE

Enquete A Fazenda 16: como foi a formação da Roça?

Yuri era o Fazendeiro da Semana e começou a formação indicando Sidney. Graças ao Poder Laranja, Luana teve um voto peso quatro e votou em Flora, que acabou com a maior soma dos votos da casa e foi a segunda a integrar a berlinda.