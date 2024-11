Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada; quem sai hoje, 21

Albert, Babi e Sacha disputam a 9ª Roça de A Fazenda; veja votação parcial da enquete Uol de hoje, 21 Crédito: Instagram / Albert, Babi e Sacha

Em A Fazenda 2024 estão na Roça Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali. Veja abaixo a votação parcial da enquete do Uol para saber quem sai hoje, quinta-feira, 21 de novembro (21/11). A votação é para ficar e quem receber menos votos será eliminado durante o programa ao vivo desta quinta. Gui escapou da berlinda após ganhar a prova do fazendeiro.

Enquete Uol A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (21/11); quem sai? Conforme a enquete realizada pela Uol, Sacha Bali segue na preferência do público para continuar na A Fazenda. Até o momento, ele está com 46,79% dos votos. Já Babi e Albert estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, de acordo com a enquete, Albert será a eliminado da roça no programa da noite de hoje, com 26,55% dos votos. Veja: Sacha - 46,79% - fica



Babi - 26,65% - fica



Albert - 26,55% - eliminado Ao todo, foram contabilizados 302.314 votos.

Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (21/11); quem sai?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Babi. Ela conta com 53,69% dos votos. Em segundo lugar está Albert, com 23,74%, enquanto Sacha é o favorito para permanecer no reality, com apenas 22,57% dos votos até o momento.

