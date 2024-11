Enquete Roça A Fazenda 2024: Albert, Sacha ou Babi? Quem sai?

Albert, Sacha e Babi disputam a 9ª Roça de A Fazenda 2024; vote na enquete e escolha quem sai. Lembrando que a votação no R7 é para quem fica

Os três disputam a preferência do público e quem receber menos votos será eliminado nesta quinta-feira, 21.

Mais uma Roça foi formada hoje, quarta-feira, 20 de novembro (20/11), em A Fazenda 2024 . Na berlinda estão Albert Bressan , Sacha Bali e Babi Muniz . Vote abaixo na enquete e escolha quem sai . Vale lembrar que a votação no portal R7 é para quem fica.

Gui escapou da berlinda após ganhar hoje a Prova do Fazendeiro.

Enquete A Fazenda 2024: entenda como foi a formação da nona Roça



A nona Roça entre os participantes foi selecionada nesta terça-feira, 19, e começou com Gui Vieira. O participante venceu a prova de fogo e, entre os dois pergaminhos, escolheu o claro e deixou o laranja para Sacha Bali.

A ex-panicat Babi foi a primeira na Roça, escolhida pela Fazendeira Luana Targino. Na votação, Sacha ficou com o segundo banco na berlinda e, com o poder de seu pergaminho, puxou Albert. Gui sobrou no resta um e os escolhidos para a eliminação foram completados.