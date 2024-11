Enquete Uol A Fazenda 2024: votação fazendeiro hoje, 20; quem escapa

Com um mês para definir os seus finalistas, três participantes de A Fazenda 2024 disputarão a prova do fazendeiro para se livrarem da 9ª berlinda da edição: Babi, Sacha e Gui. O reality definirá o vencedor do chapéu nesta quarta-feira, 20. Confira abaixo a votação atualizada da enquete Uol.

Albert Bressan, que foi selecionado para a Roça, não poderá participar da competição que o livraria da expulsão. Por outro lado, os roceiros Babi Muniz, Gui Vieira e Sacha Bali ainda possuem a chance de escapar.