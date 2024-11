A Fazenda 2024: quem saiu hoje (07/11)? Veja 7º eliminado da Roça

Hoje, quinta-feira, 7 de outubro (07/11), mais um participante foi eliminado de A Fazenda 16; confira quem saiu do programa e como foi a porcentagem

Zé Love foi o participante eliminado da 7ª Roça de A Fazenda 16, nesta quinta-feira, 7. Ele foi o menos votado e saiu com 30,02% dos votos.

Zé Love foi o participante eliminado da 7ª Roça em A Fazenda 16, decidida nesta quinta-feira, dia 7 de novembro. O ex-jogador de futebol disputou a preferência do público com Gui Vieira e Flor Fernandez.

Enquete A Fazenda 16: como foi a formação da sétima Roça?

O Poder Branco trocou os integrantes, deixando Zé Love, Gui Vieira, Flor Fernandez e Albert Bressan nos banquinhos anteriormente ocupados por Yuri Bonotto, Vanessa Carvalho, Gizelly Bicalho e Gilson de Oliveira.

A fazendeira Luana Targino então indicou Zé Love com um discurso sobre bullying e relações abusivas. Juninho colocou Flor e Gui na votação da Sede com o Poder Laranja. Os peões votaram e acabaram colocando Sacha Bali novamente na Roça com seis votos.

Com a segunda vaga da Roça, ele puxou Flor para o terceiro banquinho. A ex-apresentadora do SBT então iniciou o Resta Um e Gui sobrou, decidindo vetar Zé Love da Prova do Fazendeiro.