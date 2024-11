Enquete Uol A Fazenda 2024: votação roça atualizada; quem sai hoje, 7

A Fazenda 16: Flor, Gui e Zé Love estão na 7ª Roça da edição; quem sai? Vote na enquete Crédito: Antonio Chahestian/Record

Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada hoje (07/11); quem sai? Conforme a enquete realizada pelo Uol, Gui Vieira segue na preferência do público para continuar em A Fazenda. Até o momento, ele está com 38,58% dos votos. Já Flor e Zé Love estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, de acordo com a enquete, Zé Love será o eliminado da roça de hoje, com 29,71% dos votos. Veja: 1° Gui: 38,58% - fica



2° Flor: 31,71% - fica



3° Zé Love: 29,71% - eliminado Ao todo, foram registrados 372.078 votos.

Enquete Roça A Fazenda 2024: Camila, Sacha ou Yuri? Quem sai? VOTE Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (07/11); quem sai? Diferente da enquete realizada pelo Uol, as votações da enquete do O POVO são para decidir quem sai do reality nesta quinta, 7. Portanto, segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é o participante Zé Love. Ele conta com 60,81% dos votos. Em segundo lugar está Gui, com 30,76%, enquanto Flor é a favorita com apenas 8,43% dos votos até o momento.

Zé Love - 60,81% - eliminado

Gui - 30,76% - fica

Flor - 8,43% - fica

Ao todo, foram registrados 18.288 votos. Enquete A Fazenda 2024: entenda como foi a formação da roça O Poder Branco trocou os integrantes, deixando Zé Love, Gui Vieira, Flor Fernandez e Albert Bressan nos banquinhos anteriormente ocupados por Yuri Bonotto, Vanessa Carvalho, Gizelly Bicalho e Gilson de Oliveira. A fazendeira Luana Targino então indicou Zé Love com um discurso sobre bullying e relações abusivas. Juninho colocou Flor e Gui na votação da Sede com o Poder Laranja. Os peões votaram e acabaram colocando Sacha Bali novamente na Roça com seis votos.