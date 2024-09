Bárbara Borges fala sobre documentário e chama Xuxa de 'omissa'

Bárbara Borges desabafa e chama Xuxa de omissa após documentário Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraborges

A ex-paquita Bárbara Borges usou as redes sociais para desabafar após assistir o quarto episódio do documentário “Para Sempre Paquitas”, exibido na última quinta-feira, 19, na Globoplay. Em um carrossel de fotos publicado no Instagram, a também atriz falou que viveu as “dores e delícias” desse sonho. “No final do 4º episódio, eu tive uma crise de choro forte e sentida… Eu senti muito a dor das Paquitas”, escreveu a campeã da Fazenda 14. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais | Paquitas antes e depois: como estão hoje as assistentes da Xuxa?

Além de falar sobre as lembranças da época, a ex-assistente de palco de Xuxa afirmou que houve momentos de melhora do comportamento de Marlene Matos, mas que "Rainha dos Baixinhos", por sua vez, se manteve omissa.

“Chegamos num momento em que Marlene fez seus ajustes para melhorar seu comportamento (não sofremos o mesmo que a geração anterior) e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história”, escreveu Bárbara. Ex-paquita revela ter assuntoa não resolvidos com Xuxa No mesmo texto de desabafo, Bárbara Borges afirmou que ainda faltava colocar “pingos nos is” em relação a situações do passado com Xuxa: