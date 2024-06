Ex-affair de Neymar expõe intimidade do astro

Fernanda Campos foi pivô do término do craque com Bruna Biancardi, no ano passado, quando estava próximo do nascimento da filha do casal Crédito: Jogada 10

Como ainda não tem condições de retornar aos gramados, Neymar aproveita o período para se recuperar de lesão grave no joelho esquerdo. O jogador também usufrui do tempo livre para respeitar alguns compromissos. Assim, ele viajou para o Estados Unidos para marcar presença em um evento da Puma. Exatamente a marca que é sua patrocinadora de material esportivo. O astro também acompanhou a estreia da Seleção Brasileira na Copa América, na última segunda-feira (24). Empate em 0 a 0 com a Costa Rica, no Sofi Stadium, em Los Angeles. Em meio à bola rolando, seu nome volta a ganhar destaque por situações fora de campo. Uma ex-affair expôs detalhes da intimidade do atacante do Al-Hilal.

A influencer Fernanda Campos indicou que a relação sexual com Neymar durou apenas seis minutos. Ela foi exatamente a protagonista da separação do jogador com Bruna Biancardi. Afinal, o envolvimento com o atleta ocorreu quando ele estava em um relacionamento com a empreendedora. Fernada comentou sobre o caso no programa “Achismos”, do comediante Maurício Meirelles. “A culpa é do Neymar. Ele derrubou meu Insta por 15 dias e eu fiquei sem o meu trabalho. Saí com o Neymar no Dia dos Namorados, ele falou que não estava [namorando], típico de homem”, detalhou a influencer.