Ex-affair de Neymar expõe investidas de Yuri Lima durante namoro com Iza

A polêmica traição de Yuri Lima, do Mirassol, ganhou mais um capítulo nesta semana. Isso porque a ex-affair de Neymar, Fernanda Campos, usou as redes sociais para expor investidas do jogador enquanto ainda estava com Iza – grávida de seis meses de Nala. Segundo a criadora de conteúdo, ele encaminhou uma mensagem excitativa no último dia 30 de junho. Na publicação, Fernanda aparece com um bumbum pra cima, e Yuri prontamente comenta: "Queria ver ao vivo, em fotos não tem graça". A criadora de conteúdo adulto revelou, ainda, que recebeu a mensagem no último dia de junho. Ou seja, menos de um mês atrás. "Ele deu em cima de mim e ignorei. Simplesmente porque sabia que estava numa relação. Assim teria feito com Neymar na época, se eu soubesse. Traidor precisa ser exposto mesmo", disse Fernanda.

FERNANDA CAMPOS E NEYMAR Em junho do ano passado, o nome de Neymar viralizou pelo caso extraconjugal que teve com Fernanda Campos. O astro do Al Hilal chegou a se desculpar publicamente com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, segunda filha do jogador, através das redes sociais à época. Em 2023, Fernanda revelou à mídia que ficou com Neymar na véspera do Dia dos Namorados – data que o jogador passou ao lado de Biancardi. A criadora de conteúdos adultos comprovou as declarações com prints de conversas que mantinha com o astro desde a Copa do Mundo de 2022.