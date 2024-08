Bruna Biancardi explica ‘frieza’ em público com Neymar na Arábia Saudita

Bruna Biancardi falou sobre o seu comportamento com Neymar nas ruas e espaços públicos do país árabe

Em seu perfil no Instagram, Biancardi deu mais detalhes sobre a dificuldade encontrada devido à cultura do país árabe.

A relação entre Neymar e Bruna Biancardi parece seguir um momento de ‘paz’ após um período de turbulência. Desde a reconciliação do casal, em julho , tem sido frequente a publicação de momentos de carinho entre os dois. Porém, o jogador e a modelo enfrentam limitações no que diz respeito a troca de afeto em público na Arábia Saudita.

“As pessoas andam aqui de mãos dadas, alguns casais, alguns não. Acredito que possa (andar de mãos dadas). A gente fica meio perdido se dá a mão. Às vezes a gente dá, ou não dá, depende do lugar que estamos. Não pode grandes demonstrações de carinho e afeto, pelo que sabemos. Estou falando com base no que vejo e com o que me falaram. Então a gente evita, a gente não se beija em público. A gente anda no máximo de mãos dadas”, disse, em resposta a pergunta de um seguidor sobre a situação.

A modelo também respondeu se há algum preconceito em relação às mulheres estrangeiras na Arábia Saudita.

“Zero. Pelo menos comigo e com as pessoas que estão com a gente, nunca sentimos isso. Nenhum tipo de preconceito, nem em relação às roupas. Óbvio que a gente procura usar as roupas que respeitem a cultura deles. As pessoas são muito respeitosas e cada uma respeita o seu espaço”, relatou.